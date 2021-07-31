«Азербайджан направил 100 человек для помощи в тушении лесных пожаров в Турции».

Об этом в интервью A-Haber сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«С одной стороны мы тушим пожар, а с другой пытаемся в самые кратчайшие сроки оказать помощь гражданам, наиболее сильно пострадавшим от пожаров. МИД Турции делает все возможное. Из-за рубежа тоже много желающих помочь. Азербайджан направил 100 человек, также из братской страны отправят вертолеты и другие транспортные средства. Они прибудут сухопутным путем. Мы благодарны им», — отметил глава МИД.

Он добавил, что другие страны также оказали Турции помощь, в частности, Босния и Герцеговина, а также Украина отправили в страну специалистов для помощи в тушении пожаров.