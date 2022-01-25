Пятый президент Украины Петр Порошенко покинул здание Государственного бюро расследований страны (ГБР) через семь минут после прибытия. Об этом заявила пресс-служба ГБР в Facebook.

Уточняется, что экс-лидер Украины прибыл вместе с адвокатами в помещение ГБР в 16:07. В 16:11 подозреваемого зарегистрировали в «Журнале посетителей», однако в 16:14 Порошенко ушел, не дождавшись следователя.

В пресс-службе добавили, что правоохранители могут расценивать действия экс-президента как «ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей».

17 января Порошенко вернулся из-за границы и пообещал доказать свою невиновность. Несмотря на решение суда, силовики не стали задерживать его в аэропорту. Он самостоятельно прибыл на заседание и заявил, что не верит в возможность ареста. 19 января суд отпустил политика на свободу под личное обязательство — самую мягкую из возможных мер пресечения в украинском законодательстве. (lenta.ru)