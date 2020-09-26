Бывшие должностные лица МИД вновь обратились в суд

Подано ходатайство о смене меры пресечения в отношении начальника консульско-правового отдела Консульского управления МИД Нурупаши Абдуллаева и третьего секретаря отдела визирования документов и консульских вопросов Ильгара Алиева.

Как передает Report, ходатайство, поданное защитниками, будет рассмотрено в Сабаильском районном суде.

На основе поступившей в Службу государственной безопасности Азербайджана информации о том, что некоторые должностные лица МИД использовали должностные полномочия не в служебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам государства, были проведены следственно-оперативные мероприятия.

Расследование по уголовному делу выявило обоснованные подозрения в совершении многочисленных незаконных действий со стороны начальника консульского управления МИД Фаика Багирова, третьего секретаря отдела визирования документов и консульских вопросов Ильгара Алиева, начальника консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаши Абдуллаева и подчиненных ему лиц.

Суд принял в отношении обвиняемых решение о заключении под стражу.