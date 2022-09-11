Дженнифер Гвинн, встречавшаяся в студенческие годы с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском, выставила на аукцион фото с предпринимателем, снятые в период учебы, а также подарки от него. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Представители бостонского аукциона RR Auction, на котором были выставлены снимки, рассказали, что пара начала встречаться в 1994 году во время учебы в Пенсильванском университете.

В публикации отмечается, что кроме 18 фотографий с молодым предпринимателем, на аукцион также были выставлены открытка на день рождения Гвинн и ожерелье с изумрудом из рудника, которым владел отец основателя SpaceX.

По данным CNN, самую высокую ставку предлагают за подписанную Маском открытку и ожерелье. Ожидается, что открытку продадут за $10 тыс. или больше.