Президент Румынии Клаус Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи организации заявил, что его страна готова занять место в совете ООН по правам человека на период 2023–2025 годов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Нам нужны решительные действия для защиты и поощрения прав человечества, мы должны укреплять систему ООН по защите прав человека и обеспечивать устойчивое и адекватное финансирование всей ее деятельности… Исходя из таких твердых убеждений, Румыния представила свою кандидатуру на место в совете ООН по правам человека на срок 2023–2025 годы», — указал глава Румынии.

Йоханнис призвал мировое сообщество к безотлагательному урегулированию замороженных конфликтов. Миротворческая деятельность ООН, подчеркнул президент, всегда была действенным инструментом первостепенной важности по поддержанию мира и безопасности.

Йоханнис при этом считает, что при этом нужно приложить усилия для более эффективного урегулирования конфликтов.