Британцы отказались самоизолироваться

Граждане Великобритании в выходные решили пойти на пляжи и пикники, проигнорировав призывы премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и других политиков оставаться дома. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что в эти выходные в стране установилась ясная погода, а температура воздуха поднялась до 21 градуса. 3 тыс. британцев решили погулять по паркам Лондона, а в городе Тайнмут на восточном побережье страны на пляжи вышли серферы.

При этом СМИ подчеркивает, что люди соблюдала дистанцию, однако это все равно является нарушением предписания правительства Великобритании, согласно которому на улицу можно выходить только на работу, в аптеку, за продуктами или в поликлинику.

В настоящее время, согласно данным Worldometer, в Соединенном Королевстве зафиксировано 41 903 случая заражения коронавирусом, из них 4313 скончались, а еще 135 ― выздоровели. (iz.ru)