Британское ученые назвали главные симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что главными симптомами коронавируса являются потеря обоняния и вкуса.

Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

По результатам исследования, данные признаки оказались более точным для выявления COVID-2019, чем повышенная температура.

Ученые отмечают, сочетание потери обоняния и вкуса с кашлем и температурой с высокой вероятностью указывают на наличие новой инфекции. Специалисты призвали всех людей с подобными симптомами самоизолироваться на 7 дней (Газета.Ру).

| 2020-04-02T02:25:30+00:00 2 апреля 2020, 05:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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