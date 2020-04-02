Британское ученые назвали главные симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что главными симптомами коронавируса являются потеря обоняния и вкуса.

Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

По результатам исследования, данные признаки оказались более точным для выявления COVID-2019, чем повышенная температура.

Ученые отмечают, сочетание потери обоняния и вкуса с кашлем и температурой с высокой вероятностью указывают на наличие новой инфекции. Специалисты призвали всех людей с подобными симптомами самоизолироваться на 7 дней (Газета.Ру).