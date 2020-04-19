Британское правительство не планирует возобновлять работу школ в мае

Правительство Великобритании пока не планирует смягчать режим карантина в следующем месяце, возобновив работу школ. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter министр образования Гэвин Уильямсон.

«Пока какого-либо решения об открытии школ нет, — отметил глава ведомства. — Хочу заверить родителей и учителей в том, что школы откроются вновь только после того, как у нас будут научные данные, указывающие на то, что для такого решения наступил правильный момент».

Комментарий министра последовал после того, как газета The Sunday Times и ряд других СМИ королевства сообщили, что британский кабмин рассматривает возможность возобновить работу школ уже 11 мая. Открытие учебных заведений рассматривается как первый из серии шагов по смягчению введенного в стране 23 марта карантина. По данным британских газет, кабинет министров подготовил пакет мер по ослаблению действующего режима, с которыми после возвращения к исполнению премьерских обязанностей будет ознакомлен глава правительства Борис Джонсон, пока что восстанавливающий силы после перенесенной коронавирусной инфекции в загородной резиденции Чекерс.

Как пишет The Sunday Times, план предполагает возвращение к учебе школьников начальных и выпускных классов, причем в целях сокращения контактов между людьми посещать занятия они будут не каждый день. Рассматривается также возобновление работы магазинов, торгующих не самыми необходимыми людям товарами, в том числе одеждой и садовым инвентарем. Первая фаза снятия ограничений также предусматривает, что в больницах страны начнут вновь проводится плановые операции.(ТАСС)