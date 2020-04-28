Брэд Питт в образе вирусолога высмеял слова Трампа о COVID-2019

Американский актер Брэд Питт высмеял президента США Дональда Трампа в образе ученого и главного инфекциониста страны Энтони Фаучи в скетч-шоу Saturday Night Live.

Так, актер прокомментировал обещание Трампа, что пандемия коронавируса исчезнет «как чудо». Питт отвечает, что чудо не должно быть планом «А», и даже пилот Чесли Салленбергер, который совершил аварийную посадку на воду реки Гудзон, до последнего надеялся сесть в аэропорту.

Кроме того, Питт высмеивает слова Трампа, что вакцина от коронавируса будет создана «относительно скоро».

«Относительно всей истории Земли? Естественно, тогда вакцину изобретут очень быстро. Однако, если вы скажете своему другу, что будете «относительно скоро», а придете через полтора года, он будет относительно зол», — отвечает актер.

Ролик набрал более 10,3 млн просмотров на Youtube и более 160 тыс. лайков. (gazeta.ru)