Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность срочной поездки в Киев для личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Как сообщает издание Daily Mail, таким образом британский премьер намерен продемонстрировать поддержку Украине в войне с Россией. При этом он попросил чиновников изучить практичность и ценность поездки в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на предостережения, Джонсон «хочет поехать», если это можно сделать.

«Если отбросить соображения безопасности, которые весьма существенны, вопрос в том, есть ли что-то дополнительное, чего можно достичь, посетив страну лично, или это будет просто демонстрация солидарности. Является ли это достаточной целью само по себе», – отметил источник издания.

При этом издание отмечает, что ночной обстрел одного из районов Киева показал, насколько сложно будет обеспечить безопасность премьер-министра в случае его визита. (УНИАН)