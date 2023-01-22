Бывший премьер-министр Великобритании, большой друг Украины Борис Джонсон приехал в Бучу Киевской области.

Как сообщает ряд местных Телеграм-каналов, Джонсона заметили в одном из районов города в сопровождении охраны. Он несколько минут пообщался с украинцами, которые его узнали, а потом сел в машину и уехал.

Скорее всего, визит Джонсона в Украину является частным, ведь сейчас он не занимает официальную должность.

По данным Reuters, Джонсон также посетил Бородянку.

Как отметили в «Укрзализныци«, Джонсон прибыл в Украину поездом. Уже в четвертый раз вагоны «УЗ» доставили политика в Киев. По дороге он «заверил, что не сомневался в победе Украины еще до того, как это стало общеевропейским мейнстримом, а британцы сейчас делают все возможное, чтобы «леопарды» все же поселились в украинских степях».