Срочные переговоры лидеров Группы семи по ситуации в Афганистане пройдут во вторник, 24 августа. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на правах лидера страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония).

«Я созову встречу лидеров G7 во вторник для срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ в сохранении достижений последних 20 лет», — отметил глава британского правительства.

Накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложит рассмотреть на встрече «семерки» международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. Она обратила внимание на то, что «в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них — женщины и девочки». (ТАСС)