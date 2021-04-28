Болгария заподозрила группу россиян в организации взрывов на оружейных заводах

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», — утверждала она.

По словам Милевой, «установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева». «Собираются доказательства о совершении российскими гражданами тяжкого преступления», — добавила она.

По версии прокуратуры Болгарии, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.(ТАСС)