Более одного миллиона человек проверили в США на коронавирус

Президент США Дональд Трамп объявил, что в стране более миллиона американцев прошли тестирование на коронавирус, цитирует его Reuters.

Министр здравоохранения Штатов Алекс Азар уточнил, что в США ежедневно проверяют на наличие вируса около 100 тысяч человек.

После этого Трамп обратился к гражданам страны и призвал не нарушать меры социального дистанцирования в течение апреля, чтобы предотвратить распространение вируса.

«Каждый из нас должен сыграть свою роль в победе в этой войне. Каждый гражданин, семья и бизнес могут внести свой вклад в борьбу с вирусом», — отметил Трамп.

По его словам, ближайший месяц будет непростым, но очень важным. (gazeta.ru)