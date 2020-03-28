Более 800 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Испании

Более 800 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Испании.

Как передает Reuters, об этом заявили в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что такое количество летальных исходов за день стало новым антирекордом. По данным министерства, число случаев заражения на территории королевства достигло 72 248, увеличившись более чем на 8 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) jобъявила пандемию  нового вида коронавируса в мире.

| 2020-03-28T16:31:38+00:00 28 марта 2020, 16:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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