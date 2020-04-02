Более 80 стран в связи с пандемией запросили у МВФ помощь

Более 80 стран направили в Международный валютный фонд (МВФ) запросы на предоставление помощи для борьбы с пандемией нового коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам во время телефонного брифинга представитель фонда.

Общий объем запрашиваемых средств превышает 20 млрд долларов США.

«Сейчас у нас более 80 запросов на такого рода чрезвычайное финансирование… С точки зрения объемов это, думаю, около 20 млрд долларов США, более 20 млрд долларов США», — сказал представитель МВФ. «(Из них) много (запросов от) стран с низким уровнем дохода, от маленьких стран, от стран с развивающейся экономикой», — добавил он.

«Внутри (МВФ) мы уже изучили по меньшей мере половину этих запросов <…>. Это не означает, что они уже направились (на рассмотрение Исполнительного) совета, но люди действительно работают круглосуточно», — добавили в МВФ.