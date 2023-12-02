Объединенные Арабские Эмираты запросили на понедельник, 4 декабря, закрытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

Как передает ТАСС, об этом в пятницу сообщила журналистам постоянный представитель ОАЭ при всемирной организации Лана Заки Нуссейба.

«ОАЭ регулярно запрашивают заседания [СБ ООН] для того, чтобы подсветить ситуацию и сохранить внимание Совета на этом кризисе. К примеру, мы только что запросили закрытые консультации в Совете Безопасности в понедельник в связи с возобновлением боевых действий», — сказала она.

Нуссейба добавила, что ОАЭ «попросили [заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам] Розмари Дикарло провести брифинг [для СБ], учитывая, что та недавно вернулась из поездки в регион [Ближнего Востока]».