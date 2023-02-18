20 февраля в Софии (Болгария) стартует международный турнир «Странджа» по боксу среди мужчин и женщин.

Как передает azerisport.com, в турнире, который продлится неделю, Азербайджан будет представлен восемью боксерами. Так, в мужском зачете выступят Малик Гасанов (63,5 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг), а в женском – Гюнель Рагимова (48 кг), Анаханым Исмайлова (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Мехсети Гамзаева (57 кг), Шахла Аллахвердиева (66 кг) и Айнур Рзаева (75 кг).

Также Азербайджан будет представлен Эмилем Гурбаналиевым в судействе. Команды вернутся на родину 27 февраля.

Отметим, что в 74-м по счету турнире «Странджа» выступят свыше 470 боксеров из 42 стран.