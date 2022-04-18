Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела очередную успешную операцию о захвату террористов за рубежом, сообщает Агентство Анадолу.

По данным спецслужб, два члена террористической организации ДЕАШ Орхан Моран и Мустафа Кылычлы были схвачены в Сирии и доставлены в Турцию.

Боевики переданы сотрудникам жандармерии приграничной с Сирией провинции Хатай на юге Турции.

Моран и Кылычлы не только готовили нападения на турецких военных в Сирии, но и оказывали помощь членам ДЕАШ в регионе.