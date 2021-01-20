Боевик из дивизии «Хамза» боялся азербайджанских солдат – как гроза ИГИЛ стал героем армянского фейкомета

Разгромно проиграв на поле боя, Армения не оставляет попыток завоевать на информационном поле преимущество над Азербайджаном. Отказ азербайджанской стороны вернуть диверсантов — граждан Армении, проникших на территорию Азербайджана и взятых в плен после подписания 10 ноября Трехстороннего заявления, вызывает бессильную злобу у Еревана.

В связи с этим Армения обратилась в международные структуры и для дискредитации имиджа Азербайджана вновь прибегла к набившей оскомину теме «сирийских наемников», якобы сражавшихся в Карабахе. Так, армянские СМИ распространили видеокадры с откровениями якобы сирийского наемника из дивизии «Хамза».

«Наемник» озвучивает закадровый текст, в то время как зрителю показывают кадры войны в Карабахе. Еще ранее армянская пропаганда представляла несколько «доказательств» наличия «сирийских наемников» в Карабахе, которые с легкостью были разоблачены азербайджанскими журналистами.

Несмотря на то, что армянская пропаганда выдавала курдских боевиков за сирийских наемников, в Ереване в очередной раз решили запустить фэйк. Теперь же по откровениям «сирийского наемника» из дивизии «Хамза», «они больше боялись азербайджанцев, нежели попасть в плен к армянам, так как азербайджанские солдаты обращались с ними очень плохо».

Это что-то новенькое. Раньше армянская пропаганда утверждала, что азербайджанская армия не умеет воевать, поэтому и призвала на помощь «сирийских наемников», а теперь вдруг эти боевики, прошедшие горнило гражданской войны в Сирии и сражавшиеся с ИГИЛ, оказались жертвой плохого обращения азербайджанских солдат. И если эти «наемники» больше боялись азербайджанцев, нежели попасть в плен к армянам, то почему же не бежали к последним? И вообще, почему Армения до сих пор предъявляет миру неубедительные доказательства наличия «сирийских боевиков»? Неужели эти боевики оказались такими же неуловимыми, как и турецкий, и пакистанский спецназы?

В беседе с # выпускник Университета Шам в Дамаске, арабист и журналист, гражданин Азербайджана Вусал Алиев, касаясь последних видеокадров, отметил, что закадровый текст читается на литературном арабском языке. Согласитесь, что боевик, умеющий грамотно разговаривать на литературном арабском языке уже вызывает подозрения. К тому же дивизия «Хамза» в основном состоит из сирийских туркоманов, говорящих на одном из диалектов азербайджанского языка. Было бы правдоподобнее и логичнее, чтобы «наемник» говорил на своем родном языке.

Помимо этого, по видеокадрам понятно, что он зачитывает заранее написанный текст. Вдобавок эти видеокадры сопровождаются и субтитрами на английском языке. Тем самым в глаза бросается желание Армении представить международной общественности «очередное доказательство» наличия «сирийских наемников», якобы сражавшихся на стороне Азербайджана.

В Армении достаточно сирийских армян, владеющих арабским языком, которых могут привлечь к созданию подобного рода фэйков. Пусть лучше армянская пропаганда рассказывает о гражданах Франции, Греции, Ливана, России и других стран, которые воевали на стороне Армении в Карабахе. Пусть даже эти лица были этническими армянам. По международному праву они считаются наемниками и террористами. Также, как и вооруженные жители Ширакской области Армении, направленные на территорию Азербайджана после подписания Трехстороннего заявления.