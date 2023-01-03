В ходе операции, организованной сотрудниками МВД Турции при поддержке спецслужб, в Стамбуле схвачен иностранец, предположительно причастный к террористической организации ИГИЛ.

Как передает # со ссылкой на агентство «Анадолу», по данным управления безопасности Стамбула, задержанный (инициалы M.A) планировал организовать нападения в людных и популярных среди туристов районах мегаполиса, а также делился в соцсетях видео с угрозами.

В ходе обыска при нем обнаружена символика запрещенной террористической организации, а также холодное оружие.