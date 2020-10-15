Как «воющий в Карабахе сириец отказался от Бога»…- РАЗОБЛАЧЕНИЕ 2

Понимаю, что на войне все средства хороши, но если уж врать, то делать это надо так, чтобы комар, как говорится, носа не подточил. Армяне, которые неустанно вопят об участии «сирийских боевиков» на войне в Карабахе в рядах ВС Азербайджана, для «доказательства» своего бреда периодически вбрасывают в СМИ «разоблачительные радио-перехваты». Первый «радиоперехват» был распространен в начале октября СНБ Армении, бездарность которого # легко доказало (https://zerkalo.az/armyanskij-studijnyj-perehvat-ili-kak-obshhayutsya-mezhdu-soboj-boeviki-i-azerbajdzhantsy/)

Очередная фейковая запись «прослушки», якобы, доказывающая участие наемников из Сирии в боевых действиях в Карабахе в составе азербайджанской армии, выложена 12 октября на странице Facebook Армянским единым информационным штабом.

Многие армянские сайты с удовольствием начали тиражировать эту утку. Запись «профессионально» была переведена на три языка. Все сайты растиражировали эту новость с информационным сопровождением: «наемников лишают еды, Азербайджан не отправляет их домой, а держит в горячих точках, чтобы они умерли и им не выплачивали зарплату».

Я исследовала эту запись (https://m.ru.armeniasputnik.am/karabah/20201012/24872515/My—zhivoy-schit-MO-Armenii-vylozhilo-zapis-razgovora-boevikov-islamistov-v-Azerbaydzhane.html), а теперь приведу несколько примеров, доказывающих, что данный «перехват» — элементарный фейк.

Запись начинается с приветствия «боевиков» Абу Исмаила и Абу Хасана.

Сразу после приветствия следует фраза так называемого Абу Хасана: «у нас прекратились бомбардировки». Этими словами авторы инсценировки, как им кажется, ловко опередили слушателя, дабы у последнего не возникло вопроса: «А почему во время разговора не слышны перестрелки и звуки ракетных атак?». Вместо звуков войны, отмечу, там слышно пение птиц.

Фразой: «Аллах свидетель, наша группа уничтожена и теперь нас заставляют двигаться вперед» авторы фейка как бы намекают на большие потери со стороны Азербайджана.

На вопрос собеседника: «Где именно ты сейчас?» наемник отвечает: «Аллах свидетель, я точно не знаю, но место называется Хафадис. Минуту, район называется Хорадис (Горадиз)».

То есть, если верить армянским источникам, то сирийские исламисты «переброшенные» в Горадиз Физулинского района в начале сентября, застряли там, ни на йоту не продвинувшись вперед и не запомнив названия местности и при этом, потеряли много людей.

«Аллах свидетель, некоторые из ребят ранены, они сражаются несколько дней. Эти азербайджанцы лишают нас еды. Многие из наших ребят были ранены, их не отправляют домой, оставляют здесь умирать, чтобы не платить им деньги», — говорит «сириец», используя нецензурную лексику.

Ну, во-первых, данной фразой авторы хотят показать, какие азербайджанцы бесчеловечные, «пригласили наемников» и не кормят их, и не платят им. Во-вторых, пусть армяне возьмут себе на заметку (понадобится при подготовке следующего фейка), что исламисты, а тем более радикальные, которые каждое свое обращение начинают со слов «Аллаху Акбар» (Аллах велик), никогда не позволяют себе использовать нецензурную брань в предложении, в котором упоминается имя Всевышнего.

Далее предполагаемый Абу Исмаил говорит, что им обещали заплатить только после того, как они сфотографируют трупы армян.

— А что так много трупов армян?

— Да трупы есть, но их не так много

Анализируем. На самом деле данный момент адресован больше жителям Армении, нежели мировому сообществу. Этим авторы фейка хотят создать видимость благополучия в рядах армянской армии. Армянская сторона до сих пор твердила о том, что потери с их стороны немногочисленные. А тут они хотели показать своему населению, что о немногочисленных потерях говорит не только военное командование Армении, но даже «сирийские наемники».

Далее наемник, якобы, признается, что многие из их ребят умерли за эти несколько дней. При этом, цифры не называются. Оно и понятно, ведь армянская сторона не располагает ими. А с другой стороны, если армяне то и дело перехватывают «доказательства участия на азербайджанской стороне сирийских наемников», то у кого, как ни у них должно быть больше информации. Иначе они будут выглядеть неубедительными, что мы и наблюдаем сейчас.

Поскольку представить фото и видеодоказательства наличия «сирийских наемников» в составе Азербайджанской армии, армянская сторона не может (кстати, этого не смог сделать и президент Франции Макрон, когда президент Азербайджана потребовал у него доказательств – авт.), авторы фейка пошли на маленькую «хитрость» — внесли в диалог обсуждение вопроса о том, во что одеты наемники, то есть один спрашивает об этом у другого так, как будто не знает. В ответ же слышит: «Нет, мы одеты в военную форму. Кстати, у нас тут молодой туркмен. Ты знаешь, он мне сказал, что слышал разговоры артиллерийских войск о том, что они должны стрелять точнее, чтобы не нанести удар по Ирану».

Ясное дело, что диалог про форму был придуман армянами для того, чтобы скрыть свою ложь. Тогда возникает вопрос: Если с виду наемников не отличить от азербайджанских бойцов, то как армяне их вычисляют? Уж не обладают ли они сверхъестественными способностями?

Неслучайно обозначено присутствие туркмена. Это было сделано для того, чтобы объяснить, как «сирийский наемник», знающий только арабский, узнал о разговоре артиллерийских войск.

А про Иран вообще смешно. Не далее, как 3 октября Иран заявил о недопустимости любых атак по его территории и предупредил Азербайджан и Армению проявить необходимую осторожность в этом направлении. Напомним, что по заявлению иранской стороны, траектория артиллерийской ракеты доказывает, что она была произведена с армянской стороны. Так, что Америку они не открыли и попытались этим «перехватом» доказать, что, якобы, по Ирану попадала азербайджанская артиллерия.

На то, что армяне не владеют информацией об отношениях представителей различных течений в исламе, указывает фраза: «Аллаху Акбар. Будь проклят тот день, когда мы пришли сюда. Клянусь удерем в Иран и все».

95% населения Ирана исповедует шиизм. Иран является первым противником радикальных суннитских течений. А тут «сирийский наемник», который убивал в Алеппо иранских шиитов из корпуса того же Касема Сулеймани, воевавших на стороне Башара Асада, заявляет, что удерет в Иран. Нестыковочка, однако.

Не знаю, что курили авторы фейка, но дурь была знатной, потому как в конце диалога все смешалось, как в стихотворении Лермонтова «Бородино». Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий…

— Я, брат, очень удивлен, что эти азербайджанцы, которые должны были быть турками на самом деле оказались шииты, как это вышло?

— Да они весь день бухают…

Снова предпринимается попытка выставить азербайджанского военного в нелицеприятном свете. Оказывается, наш военнослужащий пьет, не просыхая. Правда, непонятно, когда он успевает это делать.

Закончился диалог вообще гениально. Один из собеседников, которые при каждой фразе упоминают имя Аллаха, отрицает существование Всевышнего: «Бога нет, не знаю, что будет дальше?». И это «говорят» радикальные исламисты, которые, как утверждает армянская сторона, в Сирии воевали- участвовали в джихаде и молили Аллаха, чтобы стать шехидом и попасть в рай…

Вывод: работа топорная, инсценировка примитивная. Человек здравомыслящий на сей фейк не поведется, использование в переговорах по рации арабского языка — не доказательство того, что на стороне Вооруженных Сил Азербайджана воюют сирийские наемники. Разве, что дураки поверят. Возможно, армяне и нацелены на эту категорию.

Для того, чтобы выбросить в сеть запись прослушки, достаточно заплатить двум арабам, чтобы те выучили текст, что армяне и сделали.

И наконец самый главный момент, указывающий на то, что запись фейковая. Эта статья была подготовлена 13 октября. 14 октября ночью почти все армянские сайты, опубликовавшие информацию о прослушке разговора «сирийских наемников», удалили запись. Это случилось после того, как премьер-министр Армении Никола Пашинян наконец признался, что страна несет большие потери в бою.

И напоследок, чтобы противник знал, Азербайджан не нуждается в привлечении наемных бойцов, тем более радикальных исламистов из Сирии. Военнослужащие — контрактники превосходно обучены. В стране объявлена частичная мобилизация. Вооруженные силы Азербайджана полностью укомплектованы в соответствии с требованием законодательства. Защиту территориальной целостности Азербайджана обеспечивает Азербайджанская Армия.

Чего не скажешь об Армении с ее 2 миллионным населением, где объявлена полная мобилизация, уже на фронт пошли старики. Армения как раз заинтересована в пополнении рядов своих военнослужащих. Ереван обращается за помощью к иностранным гражданам, пытаясь уговорить их взять в руки автомат, но не Баку!

Рамелла Ибрагимхалилова, специально для «Зеркало»