Пентагон рассматривает возможность передачи Украине новых дальних высокоточных ракет.

Как пишет Reuters, корпорация Boeing предложила министерству обороны США передать Украине боеприпас Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) с дальностью стрельбы до 150 км. Это позволило бы Украине поражать цели глубоко в российском тылу, которые пока вне досягаемости.

ВСУ уже успешно используют в войне высокоточные управляемые ракеты Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), способные поражать цели на расстоянии более 70 км.

GLSDB, о которых пишет издание, могли бы эффективно заменить GMLRS, поскольку они дешевле и имеют большую дальность при соизмеримой точности.