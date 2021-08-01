Соединенные Штаты, базируясь на имеющейся информации, уверены, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран, этому нападению «нет оправдания», заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Изучив имеющуюся информацию, мы уверены, что Иран осуществил это нападение, которое повлекло за собой гибель двух невинных человек, использовав беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами – смертоносное устройство, которое он (Иран) все чаще задействует в регионе», — сказал Блинкен, чье заявление распространил госдеп США.

По его словам, «этому нападению нет оправдания».