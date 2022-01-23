США не сомневаются в готовности Германии поддержать ответ на возможные действия России в отношении Украины. Об этом заявил в воскресенье, 23 января, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Таким образом он прокомментировал сведения об отставке главкома ВМС Германии Кая-Ахим Шёнбаха, который заявлял о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Позже МИД Украины потребовал от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха.

«Могу сказать, что Германия разделяет наши обеспокоенности и твердо нацелена дать ответ быстро, эффективно и сообща. У меня нет сомнений на этот счет», — приводит слова Блинкена NBC.

Накануне министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны. В тот же день Шёнбах попросил федерального министра обороны немедленно освободить его от обязанностей командующего и инспектора ВМС Германии. Он уточнил, что его слова не отражают официальную позицию Берлина. (iz.ru)