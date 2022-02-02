Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Вашингтона к серьезной дипломатической работе с Москвой на взаимной основе. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь дал ясно понять министру Лаврову, что мы готовы к серьезному дипломатическому взаимодействию с Российской Федерацией на взаимной основе», — сказал он.

По его словам, в Вашингтоне полагают, что те аспекты безопасности, которые беспокоят Москву, и вопросы, беспокоящие США и их союзников в Европе, пересекаются между собой, так что есть возможность «дать ответ на эти беспокоящие обе стороны вопросы на взаимной основе». «Для этого потребуется активная, содержательная, серьезная и продолжительная дипломатическая работа, если мы хотим этого достичь. Мы готовы к этому», — добавил Прайс. (ТАСС)