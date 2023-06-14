Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в КНР 18-19 июня. Об этом в среду сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Согласно двусторонним китайско-американским договоренностям, госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 18-19 июня», — приводятся слова Ван Вэньбиня на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Китая Цинь Гана и госсекретаря США. Цинь Ган заявил американскому коллеге, что Китай всегда рассматривал китайско-американские отношения в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, выдвинутыми председателем КНР Си Цзиньпином. Также глава МИД КНР указал госсекретарю США на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутриполитические дела КНР, в том числе в вопросы, касающиеся острова Тайвань.