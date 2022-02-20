Беженцам из самопровозглашённых «Донецкой» и «Луганской» народных республик начали выдавать выплаты по 10 тысяч рублей, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
По его данным, Ростовская область накануне получила от федерального правительства на эти цели 5 млрд рублей.
Чуприян заверил, что в ближайшее время все беженцы с Донбасса смогут получить эти деньги, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин поручил выплатить прибывающим жителям «ЛНР» и «ДНР» по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи (aif.ru)