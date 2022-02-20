Беженцам из самопровозглашённых «Донецкой» и «Луганской» народных республик начали выдавать выплаты по 10 тысяч рублей, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

По его данным, Ростовская область накануне получила от федерального правительства на эти цели 5 млрд рублей.

Чуприян заверил, что в ближайшее время все беженцы с Донбасса смогут получить эти деньги, передает ТАСС.

18 февраля из-за обострения ситуации на востоке Украины власти непризнанных республик начали эвакуацию детей, женщин и пожилых людей на территорию РФ, прежде всего в Ростовскую область. Также о готовности принять беженцев сообщили Воронежская и Волгоградская области.

Президент России Владимир Путин поручил выплатить прибывающим жителям «ЛНР» и «ДНР» по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи (aif.ru)