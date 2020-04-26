Берлин подтвердил попытки Китая повлиять на сотрудников министерств ФРГ

Правительству Германии известно о попытках китайских дипломатов тайно связаться с должностными лицами и сотрудниками федеральных министерств. Это следует из ответа властей на запрос депутата бундестага от партии «Союз-90″/»зеленые» Маргарете Баузе, пишет издание Welt am Sonntag в воскресенье, 26 апреля. По сведениям Берлина, дипломаты КНР намеревались получить от немецкой стороны «положительные высказывания» о результатах борьбы Китая с коронавирусом SARS-CoV-2.

Поведение КНР встревожило МИД ФРГ. Однако Германия не последовала призывам китайской стороны, отметили в правительстве. Берлин подчеркнул, что «прозрачность играет ведущую роль в успехе борьбы с пандемией», и «отчетливо» передал это Пекину. Германия и КНР «находятся в тесном контакте по многим темам» в рамках обширного стратегического партнерства, включая регулярный обмен информацией с китайскими дипломатами, добавили в правительстве. (DW)