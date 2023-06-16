Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что продав, останется без машины. Эта мысль, озвученная в фильме «Берегись автомобиля», актуальна и для Азербайджана.

Правда, в последние годы в нашей стране, особенно, в Баку мечтающих купить автомобиль гораздо больше, нежели желающих его продать. И это не всегда связано с вполне понятным стремлением потенциального автолюбителя обеспечить себе комфорт. Свою посильную лепту в мечту об удобстве вносит и городской общественный транспорт, работа которого оставляет желать лучшего.

Потому сегодня в столице Азербайджане наблюдается большой наплыв машин. А чем больше «железных коней», тем больше проблем с ними сопряженных. Главной из них, пожалуй, является участившиеся случаи ДТП как из разряда «автомобиль — автомобиль», так и «автомобиль — пешеход».

Однако возросшее число аварий было бы некорректно связывать лишь с большим количеством автомобилей. В данном случае роль играет несколько факторов.

Во-первых, это лихачи-мажоры, которые творят беспредел на улицах города, абсолютно уверенные в том, что богатый папаша «отмажет» своего сынка при любом исходе. Вплоть, даже если отпрыск будет виноват в ДТП, повлекшего за собой смерть человека.

Во-вторых, есть такие водители, которые не имеют достаточного опыта или знаний правил дорожного движения, но, тем не менее, садятся за руль с видом аса.

И третье. Есть опыт, есть знания ПДД, но нет желания соблюдать эти правила. О последнем пункте и хотелось бы сегодня поговорить. Правда, об этом писалось и говорилось немало, но воз никак не сдвинется с места. Число таких безответственных водителей увеличивается с каждым днем.

Дело дошло до того, что Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД в специальном порядке обратился к водителям, не уступающим дорогу пешеходам.

В обращении говорится, что некоторые водители не уступают дорогу пешеходам, пытающимся воспользоваться нерегулируемыми пешеходными переходами на улицах и проспектах преимущественно в Ясамальском, Насиминском, Наримановском, Низаминском, Хатаинском и Сабаильском районах.

Кроме того, отмечается, что некоторые водители уступают дорогу пешеходам на дорогах, где установлены камеры, но не уступают на тех, где камеры отсутствуют.

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и отмечает, что пропуск пешеходов на пешеходных переходах способствует предотвращению возможных несчастных случаев и сокращению случаев ДТП.

В данном заявлении на себя обращает одна фраза: «некоторые водители уступают дорогу пешеходам на дорогах, где установлены камеры, но не уступают на тех, где камеры отсутствуют».

То есть, для подобных несознательных граждан приоритетом является не «зебра» и, следовательно, пункт ПДД, а страх перед денежным штрафом. А то обстоятельство, что игнорирование ПДД может для кого-то обернуться смертельным исходом, их мало волнует. Нежелание распрощаться со своими кровными деньгами для них важнее чужой крови и жизни.

Таким образом, азербайджанский гражданин, в данном случае, водитель в очередной раз демонстрирует, что мышление остается прежним. Хотя мы и трубим на всех углах о том, что семимильными шагами стремимся в законопослушное общество европейского типа.

Но вот тут создается парадоксальная ситуация, не имеющая аналога в мире. В Азербайджане ВСЕГДА, если в результате ДТП скончался пешеход, неизменно виноват водитель. И в это слово ВСЕГДА входит и тот случай, когда однозначно виноват пешеход (выскочил на дорогу перед носом автомобиля, нетрезвый угодил под колеса, перебегал на красный свет).

Тогда начинается хождение по мукам для несчастного водителя. Даже для такого, который за все время езды за плечами не имел ни одного правонарушения. Наши доблестные правоохранители особо не вникают в детали смертельного ДТП, и «виноватый» водитель в лучшем случае должен будет раскошелиться на кругленькую сумму. Причем, заплатить он должен как родственникам погибшего, так и блюстителям закона, не упустившим злостного «злоумышленника». А в худшем случае, несколько лет небо он будет разглядывать «в клеточку».

И вот, казалось бы, при таком абсурде наши водители должны быть в разы внимательнее, причем не только «на зебре», но и на других участках дороги. Ан нет. А может они думают, коли блюстители закона действуют не по справедливости, то с какой стати им должны быть писаны правила? Не знаю, у меня автомобиля нет…