Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема намекнул на трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Француз в своем Twitter опубликовал фото Роналдо и Ромарио – связка бразильских нападающих, которая считалась одной из сильнейших в 90-е годы.

«За это я и люблю футбол», – подписал снимок Бензема. Мбаппе и Бензема вместе выступают за сборную Франции, теперь они будут играть за один клуб. Ранее стало известно, что трансфер Мбаппе в «Реал» почти согласован. Француз уже попрощался с партнерами по «ПСЖ».

«ПСЖ» готов принять последнее предложение мадридцев в размере 170 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов. По данным Marca, «Реал» может объявить о переходе Мбаппе уже в эту пятницу».(Газета.Ru)