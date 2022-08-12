Сайт Goal.com опубликовал финальную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч».
Правила вручения главной футбольной индивидуальной награды изменились – теперь приз будут вручать по итогам сезона, а не календарного года. В связи с этим Goal.com выложил окончательную версию рейтинга претенентов на «Золотой мяч».
Топ-10 списка выглядит так:
1. Карим Бензема («Реал»);
2. Садьо Мане («Ливерпуль» / «Бавария»);
3. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
4. Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона»);
5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
6. Винисиус Жуниор («Реал»);
7. Лука Модрич («Реал»);
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
9. Тибо Куртуа («Реал»);
10. Фил Фоден («Манчестер Сити»).