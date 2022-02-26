Правительство США предложило президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь в эвакуации, если в этом возникнет необходимость на фоне проведения в республике специальной военной операции РФ, пишет The Washington Post.

«Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев» в случае необходимости, однако он «до сих пор отказывался уезжать», — говорится в материале издания.

Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова cообщила, что президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский обсудили 25 февраля санкции против РФ и дополнительные поставки оборонной помощи Киеву.