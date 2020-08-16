Белорусы попросили Илона Маска забрать Лукашенко на Марс

В Минске участники оппозиционного митинга развернули плакат с обращением к американскому предпринимателю Илону Маску, пишет РЕН.

На плакате написано: «Илон, забери АГ (Александра Григорьевича Лукашенко) на Марс».

Ранее Маск в Twitter обратился к белорусам и спросил, чем может помочь.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.