Беларусь рассчитывает на внешнюю поддержку в борьбе с пандемией

Он не исключил, что республика осознанно увеличит лимит внешнего госдолга. «У нас сейчас в принципе приемлемые цифры, гораздо ниже, чем в среднем по странам Европейского союза», — сказал Крутой, уточнив, что это может быть еще одной антикризисной мерой.