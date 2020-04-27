Беларусь рассчитывает на внешнюю поддержку в борьбе с пандемией

Беларусь видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии нового коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов, заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.
«Плюс (к внутренним мерам поддержки экономики страны в условиях пандемии – ред.) внешний контур. Международные финансовые организации готовы сегодня выделять ресурсы, мы со всеми ими вступили в переговоры. Потенциально это – 2-2,5 миллиарда долларов. И многие из них просят, чтобы тоже были предоставлены правительственные гарантии (в погашении займов – ред.), и я думаю, мы на это пойдем», — сказал Крутой в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
Он не исключил, что республика осознанно увеличит лимит внешнего госдолга. «У нас сейчас в принципе приемлемые цифры, гораздо ниже, чем в среднем по странам Европейского союза», — сказал Крутой, уточнив, что это может быть еще одной антикризисной мерой.
Крутой добавил, что в рамках белорусской квоты Минск может рассчитывать на средства от МВФ в размере около 900 миллионов долларов. «Всемирный банк – это переговоры примерно на 300 миллионов долларов, Европейский инвестиционный банк – тоже примерно 300 миллионов долларов», — продолжил он.(РИА Новости)