Беларусь, итоги года: России не удалось подчинить Лукашенко

Уходящий год в Беларуси прошел в ожиданиях согласования «дорожных карт» углубленной интеграции с Россией. В течении года вопрос обсуждался в совместных комиссиях, неоднократно встречались и главы государств, последняя встреча состоялась в Санкт-Петербурге на полях заседания высшего Евразийского экономического совета, президенты проговорили полтора часа, но прорыва так и не получилось. Вопросы цены на газ, компенсации «налогового маневра» России, вызвавшего большие потери в бюджете Беларуси, и унификации налогового законодательства России и Беларуси, которая поставила бы белорусские товары в невыгодное положение на рынке по сравнению с российскими, остались нерешенными. Т.е., газ для белорусских предприятий будет стоить дороже, чем для российских, поскольку Владимир Путин считает, что белорусы должны принять российское законодательство, создать общие наднациональные органы, в частности контрольные и эмиссионные (ввести единую валюту), и еще многое сделать в плане реализации Союзного договора 1999 года. А Лукашенко уже много раз заявлял, что готов пойти только на экономическую интеграцию, но не политическую. И на этот раз на политические уступки он не пошел, то есть России не удалось полностью подчинить себе Беларусь. И Владимиру Путину на своей ежегодной пресс-конференции пришлось признать, что основополагающие решения по поводу строительства Союзного государства в подавляющем большинстве не реализованы — 90 процентов не сделано.

Однако, похоже, что Москва не оставляет надежд в очень скором времени убедить Лукашенко подписать новый союзный договор, который предусматривает, по мнению многих экспертов, что главой нового государства станет Путин, а Лукашенко – спикером союзного парламента. И вот в подтверждение экспертного мнения, в субботу прозвучала инсайдерская информация из Кремля. Главный коммунист России, руководитель второй по значимости партии России Геннадий Зюганов заявил о досрочных президентских выборах в России и в Беларуси, и что к лету Путин возглавит союзное государство. А ведь в Беларуси так и так 30 августа предстоят президентские выборы, и Лукашенко уже заявил, что будет баллотироваться на очередную пятилетку. До этого же в стране прошли парламентские выборы, по их итогам состав депутатского корпуса обновился, лишь 30 депутатов из прошлого созыва прошли в парламент. И президент Лукашенко анонсировал конституционную реформу, предполагающую перераспределение полномочий между различными ветвями власти с наделением парламента функциями контроля над правительством.

Так что же происходит в отношениях Минска и Москвы, по какому из сценариев будут развиваться события – удастся ли Лукашенко провести внутриполитические реформы с передачей части полномочий парламенту или же Минск все же не устоит перед Кремлем и пойдет на воссоединение?

Белорусский президент во вчерашнем интервью московскому изданию «Эхо Москвы» категорически подчеркнул невозможность признания любых механизмов интеграции, хоть как-либо ущемляющих государственный суверенитет Беларуси и озвучил угрозу забрать себе мощности нефтепровода «Дружба». Он заявил, что Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и «конфисковать» для этого две трубы нефтепровода «Дружба», оставив России лишь третью, что сократит возможность прокачки российской нефти на премиальный европейский рынок с нынешних 70 до 20 млн. тонн в год. Лукашенко заявил, что будет искать альтернативу российским поставкам энергоресурсов, имея в виду, что в порту Гданьск в Польше саудовскую или американскую нефть можно купить дешевле российской. «Буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю», — сказал белорусский лидер, признав, что Россия не хочет договариваться о приемлемых ценах на свою нефть и вынуждает его закупать нефть в других странах. В оправдание своего замысла он привел пример: «…когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход — Южный и Северный потоки», — сказал Лукашенко, отметив, что Россия потратила на строительство газовых потоков «десятки миллиардов долларов». И вопреки тому, что обходные пути длиннее, чем через украинскую газотранспортную систему. «Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу», — добавил белорусский президент.

Более того, он предупредил, что любое российское посягательство на белорусскую независимость неизбежно обернется для РФ прямой непосредственной войной с Западом и НАТО.

Однако многие эксперты расценили публичные излияния Лукашенко как очередной «демарш», имеющий эмоциональную подоплеку, к чему он прибегает часто перед важными переговорами. Сам же Лукашенко обратил внимание на то обстоятельство, что Россия каждый год начинает «прессовать» Беларусь и «завинчивать гайки», выставляя более жесткие условия для дальнейшего сотрудничества по ценам на энергоносители.

Время поджимает, похоже, что Москва прижала Лукашенко к стене, от него требуется согласие на подписание союзного договора, а ему остается два пути: или с Москвой, или с реформированной страной медленный разворот на Запад. Некий диалог с Западом уже есть в тренде, сняты некоторые санкции, подписано визовое соглашение с Брюсселем, готовится рамочное соглашение.

Сейчас главный вопрос состоит в том, сможет ли ответить Минск на геополитический вызов, который генерирует Россия, и задать параметры внутреннему транзиту власти и перераспределению полномочий между различными ветвями власти с наделением парламента функциями контроля над правительством? Справится ли новый парламент страны с отведенной ей ролью по внесению изменений в Конституцию, что можно расценивать как ответ на возрастающее давление со стороны России и стремление Кремля влиять на внутриполитические процессы в Беларуси?

Где окажется в ближайшее время Беларусь – «под» Москвой или на Западе, станет известно очень скоро. Все будет зависеть от упорства и стойкости белорусского президента и от того, на какие жертвы готов пойти Кремль, чтобы заполучить Беларусь. Подождем!