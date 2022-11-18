Рекордное число игроков «Барселоны» сыграет на ЧМ-2022.

После того, как 19-летний защитник «Барсы» Алекс Бальде заменил Хосе Гайя в составе испанской команды, представительство сине-гранатовых на турнире увеличилось до 17 игроков в 8 сборных. Никогда ранее на чемпионатах мира не участвовало столько игроков из одного клуба.

В ранее опубликованном списке на первом месте была «Бавария» с тем же количеством игроков, представленных на турнире в Катаре. Но после того, как стало известно, что Садьо Мане пропустит турнир из-за травмы, количество игроков мюнхенского клуба на ЧМ-2022 сократилось до 16, что является повторением прошлого рекорда чемпионатов мира, установленного мюнхенцами на ЧМ-2014.

В сборной Испании теперь восемь игроков «Барсы»: Эрик Гарсия, Жорди Альба, Серджи Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Ансу Фати и Алекс Бальде. Рекордное представительство футболистов «Барсы» в сборной Испании было на ЧМ-1994 в США – 9. (sports.ru)