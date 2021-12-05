Будущее вингера «Барселоны» Усмана Дембеле остается неопределенным.

Клуб и игрок так и не договорились о новом контракте. Каталонцы понимают, что не могут позволить 24-летнему французу уйти, потому что на рынке не так много вариантов для усиления.

«Барса» предпримет последнюю попытку удержать Дембеле. Сейчас каталонский клуб готовит финальное предложение и хочет получить ответ от представителей Дембеле до 31 декабря. Если ответа не последует, «Барса» сочтет это сигналом об уходе.

Основная проблема с продлением Дембеле – фиксированная зарплата. «Барса» предложила заморозить его текущую зарплату, но зато готова включить в контракт солидные бонусы. Если Усман достигнет всех целей, может стать самым высокооплачиваемым игроком в команде.

«Барсе» известно, что агент Дембеле встречался с «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Ювентусом», чтобы услышать их предложения. Однако несколько из этих клубов попросили агента не возобновлять официальные переговоры в январе.

В то же время Дембеле утверждает, что счастлив в клубе и хочет остаться. Срок контракта француза истекает летом 2022 года. (sports.ru)