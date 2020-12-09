Банковская система переходит на лимитное страхование вкладов

Правительство Азербайджана планирует поэтапно отказаться от механизма полного страхования вкладов и перейти на механизм лимитного страхования.

Об этом на прошедшей пресс-конференции заявил исполнительный директор Азербайджанского Фонда страхования вкладов (ADIF) Турал Пириев.

«Как известно, законопроект о внесении изменений в закон «О страховании вкладов» направлен в Милли Меджлис. Согласно документу, с 5 апреля следующего года (после утраты силы закона «О полном страховании вкладов») сумма компенсации по страхованию вкладов будет увеличена с 30 тыс. до 100 тыс. манатов, а также будет застрахована часть суммы в 20 тыс. манатов на банковских счетах индивидуальных предпринимателей. Таким образом, страховые вклады на сумму 6,5 млрд манатов снизятся почти в 2 раза и составят 3,5 млрд манатов», — заметил представитель фонда.

Таким образом, в результате поэтапного отказа от полного страхования вкладов и перехода на лимитированный механизм страхования общая сумма застрахованных вкладов сократится почти в 2 раза. При этом, по свидетельству Пириева, на данный момент не планируется изменять процент.

«В настоящее время банки принимают вклады в иностранной валюте при годовом проценте 1%-1,5%, тогда как согласно закону, процент страхования составляет 2,5%. Если банки увеличат процент страхования принимаемых вкладов, то можно пересмотреть и базовый процент страхования», — сказал он.

Согласно закону, процент страхования вкладов в национальной валюте составляет 12%. Напомним, что Центробанк обратился в парламент для изменения системы страхования вкладов. По новым предложениям с 5 апреля 2021 года максимальная сумма страхования вкладов составит 100 тыс. манатов.

Переход к лимитированному страхованию вкладов является положительным шагом, сказал # банковский эксперт Акрам Гасанов.

«Я являюсь сторонником отхода от полного страхования и был против этого механизма с начала его применения по целому ряду причин, — заметил он. – Во-первых, полное страхование вкладов ведет к еще большему усилению крупных банков и монополизации банковского рынка, поскольку клиенты вкладывают в крупные банки все свои деньги. С переходом к лимитированному страхованию клиенты с большими деньгами все-таки делят свои вклады между банками. Во-вторых, полное страхование усиливает моральные риски — банкиры начинают рисковать деньгами клиентов, поскольку в любом случае Фонд страхования вкладов вернет деньги. Клиенты же менее внимательно относятся к выбору банка».

Полное страхование вкладов населения дискриминирует бизнес, говорит аналитик. В случае банкротства банка деньги физических лиц полностью возвращаются, а после Фонд страхования вкладов забирает активы банка. В результате индивидуальные предприниматели и юридические лица не могут вернуть свои деньги. При частичном страховании физическим лицам компенсируют только часть их вкладов, а значит, фонд забирает часть банковских активов и бизнес не теряет все свои деньги.

«Тут еще один важный вопрос – непонятно, почему деньги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не страховались хотя бы до определенного лимита. Т.е. складывалась очень странная картина – если физическое лицо вложило в банк, скажем, 1 млн долларов, эта сумма полностью страхуется. А если у какого-то индивидуального предпринимателя на счету 10-20 тыс. манатов оборотных денег, в случае банкротства он де-факто теряет их. И это при том, что физическое лицо вложило 1 млн под проценты, а индивидуальный предприниматель держит свои 20 тыс. манатов на текущем счете и не зарабатывает на этом», — продолжил Гасанов.

С этой точки зрения, считает эксперт, решение страховать часть суммы в 20 тыс. манатов на банковских счетах индивидуальных предпринимателей является, безусловно, важным шагом. «В целом я эту инициативу фонда и его руководителя поддерживаю», — заключил он.

Другой наш собеседник доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли заметил, что решение о страховании части средств бизнеса увеличит доверие к банковской системе. По слова специалиста, проблема механизма полного страхования вкладов населения заключалась в том, что средства физических лиц компенсировались безлимитно, однако деньги предпринимателей в случае банкротства банка пропадали.

«В действующем законе о страховании депозитов страхование вкладов предпринимателей не предусмотрено, а законом «О банках» ст. 82 этот момент имеет место быть. В новой версии закона «О страховании вкладов», который вступит в силу после 5 апреля, упомянутое противоречие разрешится, и будет застрахована также часть суммы в 20 тыс. манатов на банковских счетах индивидуальных предпринимателей. Это, безусловно, послужит повышению доверия предпринимателей к банковской системе страны», — сказал Гарибли.

Если на протяжении четырех лет в стране действовал механизм полной компенсации банковских вкладов населения, теперь намечается постепенный переход к лимитному страхованию вкладов, заметил он.

«Не думаю, что это приведет к существенной нагрузке на государство, — продолжил ученый. – Да, если обратиться к практике развитых стран, в частности механизмам страхования в США, там действуют такие механизмы страхования финансовых рисков, как хеджирование, функционируют хедж-фонды. С этой точки зрения, государство не несет серьезную нагрузку в плане страхования рисков и компенсации потерь. Однако у нас упомянутые институты не сформированы и по этой причине государство берет на себя полномочия страховщика. Но и здесь имеются свои подводные камни. Скажем, бывший председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США Алан Гринспен писал в своей книге, мол, порой нам кажется, что эти фонды принадлежат частным структурам, однако во время кризиса 2008 года мы убедились, что в основном они спонсируются государством».

По словам выступившего накануне главы Центробанка Эльмана Рустамова, система полного страхования вкладов применяется во всех странах. Он отметил, что в период экономического кризиса банковский сектор находится под двусторонним давлением: «Финансовые потоки в сектор ослабевают. Считаем, что внедрение системы полного страхования вкладов дало серьезные результаты. Опираясь на закон «О полном страховании вкладов», мы смогли в полной мере осуществить оздоровление банковского сектора. Слабые банки отстранены от рынка. В этом году 43 тысячам вкладчиков 4 банков была выплачена компенсация в размере 1,3 млрд манатов. Вкладчики должны контролировать банки, что они и делают».