Балтия: обороноспособность не падает

Интересные новости, пока президент Трамп грозится вывести свои войска из Германии, в Эстонии впервые заступают на службу американские разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты.

То есть, о каком-то особом ослаблении обороны на восточном направлении со стороны западного сообщества пока говорить, очевидно, рановато.

Как передает таллиннское издание ERR.ee, речь идет о дронах MQ-9 Reaper из 52-й экспедиционной оперативной группы ВВС США, которые будут находиться на авиабазе Эмари до конца июля.

Решение о передислокации ударных беспилотников вместе с персоналом и вспомогательным оборудованием из места их обычного базирования в Польше было принято ВВС США совместно с Силами обороны Эстонии, чтобы поддержать союзные государства в регионе Балтийского моря. Одна из причин передислокации также связана с ремонтными работами на авиабазе в польском Мирославеце.

«Мы рады приветствовать наших союзников в Эмари. Дроны — это горячая тема в современном мире, и внедрение их в авиационную культуру закладывает новый фундамент», — сказал командующий ВВС Эстонии Рауно Сирк, по словам которого интеграция беспилотников в повседневную работу авиации является серьезным вызовом.

«Я бы хотел поблагодарить Авиационный департамент и авиадиспетчерскую службу Lennuliiklusteeninduse AS за их вклад в формирование нашего воздушного пространства и правил полетов таким образом, чтобы беспилотные летательные аппараты могли работать в нем свободно, но при этом под контролем», — добавил Сирк.

Отмечается, что ударные беспилотники MQ-9 Reaper выполняют миссии со своей базы в Польше с мая 2018 года. Цель этой операции — стабилизация и укрепление региональной безопасности, а также укрепление отношений с союзниками по НАТО и другими европейскими партнерами. Ранее беспилотники из того же подразделения были размещены в Румынии.

MQ-9 Reaper — многоцелевой беспилотный летательный аппарат с дистанционным управлением, в основном используемый для уничтожения целей и сбора разведывательных данных.

Как сообщает в свою очередь прокремлевский Sputnik, авиабаза в Эмари давно превращена в постоянно действующий тренировочный центр ВВС США. Для ее развития и обслуживания из американского бюджета ежегодно выделяются миллионы долларов. Все это происходит на основании так называемого Соглашения об инвестициях между США и Эстонией. Согласно этой договоренности американские военные могут строить и улучшать военные объекты для проживания персонала, обучения, обслуживания техники, формирования и развертывания подразделений и других мероприятий. Число этих объектов весьма велико и не ограничивается лишь одной авиабазой, сюда включен и центральный полигон, и военный городок в Тапа. Список объектов в дальнейшем может быть расширен.

Что ж, даже если только доля из этого правда, тем лучше для Эстонии, и вообще для стран Балтии.

Тут надо понимать, что речь идет о защите суверенитета очень небольших государств, расположенных на переднем краю перед таким противником западной цивилизации как действующий российский режим. Преуменьшение этой опасности чревато очень плохими последствиями, как показывает даже новейшая история других постсоветских государств, которым не посчастливилось войти в состав ЕС и НАТО.

Поэтому, безусловно, позитивно следует оценивать еще одно сообщение ERR.ee, о том, что предприятия эстонской оборонной промышленности получат от правительства ЕС более 10 млн евро в рамках совместных проектов по разработке различных систем военного назначения.

В общей сложности Европейская комиссия выделила европейской оборонной промышленности 205 млн на 16 проектов с участием 24 государств.

В четырех проектах принимают участие эстонские фирмы. Второй по размеру проект по разработке беспилотной наземной машины (Unmanned Ground Vehicle/UGV) с участием восьми государств будет координировать эстонская компания Milrem Robotics.

Milrem Robotics получила известность благодаря беспилотной наземной машине собственной разработки, используемой эстонскими военными в Африке. Теперь Milrem возглавит консорциум фирм из восьми стран, который должен разработать машину аналогичного назначения. Эстонскую фирму выбрали на конкурсе, в котором участвовали еще три разработчика UGV. Глава предприятия Кулдар Вяэрси считает причиной успеха практичность машины эстонской разработки. «В некоторых из этих стран наши машины уже используются. У нас сегодня семь стран-членов НАТО, а в общей сложности девять стран, в которые проданы наши машины», — сказал Вяэрси.

Остальные эстонские фирмы (GT Cyber Technologies, DefSecIntel Solutions и Cybernetica) привлечены в проекты, связанные с разработкой систем боевого управления (command and control), обработки данных спутниковой разведки и киберзащитой систем управления.

По словам директора Центра оборонных инвестиций Кусти Салма, фундамент для нынешнего успеха эстонских предприятий заложило председательство Эстонии в Совете ЕС три года назад, когда были начаты межгосударственные переговоры по этой теме.

Одним словом, впечатляющие новости. Только крепкие связи внутри НАТО и ЕС способны в случае чего уберечь эти маленькие страны от чрезмерно агрессивного большого соседа.