Балет «Тысяча и одна ночь» показали на крупнейшем фестивале 

Фестиваль в этом году открылся новой постановкой балета великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» (автор хореографии — Заслуженный деятель искусств России, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев).

В спектакле принимали участие балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра, симфонический оркестр и хор Казанского государственного оперного театра имени М.Джалиля. Музыкальный руководитель спектаклей — главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Кулиев.

В исполнении балета были задействованы национальные инструменты Азербайджана — тар ( исполнители — Рамин Азимов и Надежда Медведева) , а также национальные ударные инструменты. Партию сопрано исполнила лауреат международных конкурсов Анастасия Кикоть. Все спектакли прошли при полном аншлаге и вызвали огромный интерес среди местной публики.

По завершению каждого спектакля участников и исполнителей балета публика приветствовала овациями. Ведущие партии в балете исполняли — Сергей Уманец и Канат Надырбек (Шахрияр), Анна Самострелова и Ирина Сапожникова (Шехерезада), Лилия Бережнова и Катерина Флория (Нурида) и другие ведущие солисты Приморской сцены Мариинского театра.