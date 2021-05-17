Балет «Тысяча и одна ночь» показали на крупнейшем фестивале 

При поддержке Президента Республики Татарстан в Казанском государственном театре оперы и балета состоялось открытие одного из самых крупных балетных фестивалей мира — XXXIV Международного фестиваля имени Рудольфа Нуреева, сообщает #.
 
Фестиваль в этом году открылся новой постановкой балета великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» (автор хореографии — Заслуженный деятель искусств России, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев). 
 
В спектакле принимали участие балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра, симфонический оркестр и хор Казанского государственного оперного театра имени М.Джалиля. Музыкальный руководитель спектаклей — главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Кулиев. 
 
В исполнении балета были задействованы национальные инструменты Азербайджана — тар ( исполнители — Рамин Азимов и Надежда Медведева) , а также национальные ударные инструменты. Партию сопрано исполнила лауреат международных конкурсов Анастасия Кикоть. Все спектакли прошли при полном аншлаге и вызвали огромный интерес среди местной публики. 
 
По завершению каждого спектакля участников и исполнителей балета публика приветствовала овациями. Ведущие партии в балете исполняли — Сергей Уманец и Канат Надырбек (Шахрияр), Анна Самострелова и Ирина Сапожникова (Шехерезада), Лилия Бережнова и Катерина Флория (Нурида) и другие ведущие солисты Приморской сцены Мариинского театра. 
 
Руководство Казанского оперного театра также высоко оценило работу дирижера, хореографа и всех участников этого большого проекта. Генеральный директор театра Руфаль Мухамедзянов отметил особое значение балета «1001 ночь» в развитии и укреплении отношений трех известных театров — Мариинского , Казанского и Азербайджанского оперных театров . 
 
Фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева продлится до 2 июня. В программу фестиваля также включены такие известные балетные названия, как «Спящая красавица» (18-19 мая), «Лебединое озеро» (20 мая), «Золотая орда» (22 мая), «Корсар» (24 мая) и «Баядерка» (26 мая).
| 2021-05-17T09:25:17+04:00 17 мая 2021, 10:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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