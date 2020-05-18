Бакинский метрополитен перешел на усиленный режим работы

В связи с отменой с сегодняшнего дня SMS- разрешений для выхода граждан из дома на станциях метро увеличилось число пассажиров, сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в связи со смягчением текущего карантинного режима метрополитен работает по усиленному графику: «В связи с отменой SMS-разрешений наблюдается увеличение числа пассажиров. Лица без медицинских масок в метро не допускаются, с пассажирами ведется постоянная разъяснительная работа о соблюдении социальной дистанции».

Мамедов добавил, что после того как возобновилась работа метро, поезда работают с короткими интервалами: » В часы пик интервал чередования поездов между станциями «Ази Асланов — 28 Мая» сокращен до двух минут. В настоящее время метрополитен работает в усиленном режиме».(Trend)