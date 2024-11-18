18 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро, посетившим нашу страну в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, региональная ситуация, а также перспективы сотрудничества в рамках COP29.

Стороны отметили, что наличие интенсивного диалога между нашей страной и ПА ОБСЕ вызывает удовлетворение, парламентская дипломатия, в том числе взаимные визиты в этих рамках, важны с точки зрения обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Было заявлено, что изменение климата создает угрозу безопасности населения и устойчивому развитию, и что наращивание усилий по преодолению последствий изменения климата, наблюдаемых в нашем регионе и мире, а также поддержка наиболее уязвимых групп в этом направлении являются приоритетом нашего председательства в COP29.

Было отмечено, что вызывает удовлетворение ряд успехов, достигнутых в процессе переговоров в рамках нашего председательства, в частности, согласование повестки дня сессии с первого дня, достижение договоренности по статье 6.4 Парижского соглашения и увеличению обязательств финансовых институтов по климатическому финансированию ежегодно с 75 млрд. до 170 млрд. долларов США.

Собеседник также был проинформирован об истории армяно-азербайджанского конфликта, результатах военной оккупации, совершенной Арменией, текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, а также о ходе регионального мирного процесса.

Вице-президент поздравил нашу страну с председательством в СОР29 и пожелал успехов в этой деятельности. Было отмечено, что в рамках ОБСЕ придается большое значение усилиям по борьбе с изменением климата.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.