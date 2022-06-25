Президент США Джозеф Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране, сообшает ТАСС.

Согласно документу, одобренному Сенатом и Палатой представителей США, штаты получат гранты на временное изъятие оружия у лиц, представляющих, по мнению властей, угрозу для себя и окружающих.

Также новый закон запретит лицам, осужденным за бытовое насилие, покупать огнестрельное оружие в течение минимум пяти лет. Если гражданин в течение этого времени не нарушит закон, то он будет восстановлен в правах.

Кроме этого, покупка оружия о имени лица, которому такое действие запрещено, теперь будет расцениваться как федеральное преступление.

Дополнительно введены более строгие проверки личных данных для покупателей оружия лицам младше 21 года.