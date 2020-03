Байден побеждает на первичных выборах в шести штатах

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах в американском штате Вирджиния. С таким прогнозом выступила во вторник телекомпания CNN сразу после закрытия избирательных участков в 19:00 по местному времени, сообщает ТАСС.

Так, согласно оценкам телекомпании, бывший вице-президент заручится поддержкой примерно 50% избирателей. Его ближайший преследователь — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, как ожидается, получит в Вирджинии около 25% голосов. Всего от Вирджинии избираются 99 делегатов, которые поедут 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) на съезд Демократической партии. В результате победы на первичных выборах в Южной Каролине Байден заручился поддержкой 39 делегатов.

По прогнозам ведущих СМИ США, в том числе телекомпаний CNN, ABC, NBC, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден также побеждает на праймериз демократов в Северной Каролине, Алабаме, Теннесси, Оклахоме и Миннесоте.

По оценкам СМИ, в Теннесси и Оклахоме Байден получил более 30% голосов избирателей и гарантировал себе победу. Обработка бюллетеней еще не завершена. Официальная информация поступит позже.

На праймериз отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. По итогам первичных выборов в Северной Каролине будут распределены голоса 110 делегатов, в Алабаме — 52 делегатов, в Теннесси — 64 делегатов, в Оклахоме — 37 делегатов, в Миннесоте — 75 делегатов.

Обработка бюллетеней еще не завершена. Согласно оценкам ведущих СМИ, Байден получит большую часть голосов избирателей. На поддержку делегатов от Северной Каролины также претендуют сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

В Массачусетсе, по прогнозам телекомпании CNN, пока не определился явный победитель: за 91 голос делегатов от этого штата борются Байден, Сандерс и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

В штате Мэн Байден и Сандерс предварительно получают одинаковое количество делегатов.

Первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии США, где будет названо имя соперника Дональда Трампа не предстоящих в ноябре президентских выборах, проходят во вторник в 14 штатах — в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии. Этот этап предвыборной гонки назван «супервторником», поскольку от итогов голосования в этот день зависит судьба 1345 мандатов — более трети от общего числа на предстоящем 13 — 16 июля в Милуоки (штат Висконсин) съезде демократов, где для победы в первом туре претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 из 3979 делегатов.