Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву истребители F-16. На вопрос журналистов, поддерживает ли он идею дать Украине самолеты, Байден ответил: «Нет», передаёт AFP.

Позже официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Байдена сказал, что Вашингтон поставляет Киеву достаточно вооружений.

26 января советник Байдена по безопасности Джон Файнер, сообщил, что в Вашингтоне не исключают возможность передачи Киеву истребителей F-16. В тот же день представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила журналистам, что вопрос о таких поставках «не собираются снимать с повестки», подчеркнув при этом, что украинским пилотам потребуется долгое обучение для использования F-16. Ранее Вашингтон заявлял Киеву, что сейчас поставки военных самолетов невозможны.

Вопрос поставок истребителей Киеву начал обсуждаться после того, как на прошлой неделе после долгих обсуждений была одобрена отправка Украине танков западного производства. Украинские военные заявляли, что им нужно около 180 истребителей. (svoboda.org)