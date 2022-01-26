В ЮАР открыли новый вид коронавируса летучих мышей под названием NeoCov. Как выяснили ученые, он может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2. Пока этого не произошло, поскольку ему не хватает одной мутации. Об этом говорится в научной статье, на которую ссылается ТАСС.

По словам исследователей, NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS-CoV. Особое внимание в научной работе уделяется тому, что при попадании в клетки человека антитела к COVID-19 будут бесполезными. При этом сообщается, что вирус так же, как и SARS-CoV-2, станет поражать легкие.

Пока NeoCov не может проникнуть в человеческие клетки, поскольку ему не хватает мутаций. Однако, если в его геноме появится одна точечная мутация, новая разновидность NeoCov сможет заражать и клетки, заявили исследователи.