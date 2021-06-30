На основании сегодняшнего решения Тарифного совета изменены тарифы на потребление природного газа.

Об этом заявил генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев.

Он напомнил, что раньше было два тарифа: 10 и 20 гяпиков.

По словам гендиректора ПО, ранее стоимость 1 000 кубометров газа, потребленного в пределах нормы в 2 200 кубометров, составляла 100 манатов, а выше 2 200 — 200.

«Потребителями первой части лимита были до 80% абонентов. А в новом тарифе произошли изменения в этих цифрах. Годовой объем потребления снижен с 2 200 до 1 200 кубометров. Исследование прошлого года и последних пяти месяцев показывает, что в эту категорию попадет 51% от общего числа абонентов. То есть сегодня у нас 2,4 млн абонентов, и около 1,3 млн из них смогут приобретать кубометр газа за 10 гяпиков (1000 кубометров — за 100 манатов)», — сказал Р.Алиев.

Он отметил, что за кубометр газа при годовом объеме потребления в пределах от 1 200 до 2 500 кубометров абонент будет платить 20 гяпиков (1000 кубометров — 200 манатов), а выше 2 500 — 25 гяпиков (1 000 — 250).