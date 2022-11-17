16 ноября 2022 г. правление Харьковского областного общества азербайджанско-украинской дружбы «Достлуг» вместе с широкой творческой общественностью Харькова собрались в Харьковском областном союзе художников почтить память Народного художника Украины, Заслуженного художника Азербайджана, Почетного гражданина Харьковской области, члена правления общества «Достлуг» Гурбанова Сейфаддина Али оглы, сообщает #.

Ровно год назад на 59-м году жизни Сейфаддин Гурбанов умер, но его творения живут на харьковских улицах и площадях и напоминают нам о таланте художника.

Поделиться воспоминаниями о художнике и его творчестве пришли члены правления общества «Достлуг», известные харьковские скульпторы и художники, Почетный консул Азербайджана в Харькове, представители азербайджанской диаспоры, руководители и представители общественных объединений Харьковщины, средств массовой информации.

Собравшиеся почтили память скульптора минутой молчания.

Харьковская журналистка, волонтер, Лауреат премии ООН в области телевидения Татьяна Бабина продемонстрировала созданный ею фильм о творчестве Сейфаддина Гурбанова.

Председатель общества «Достлуг» Мурад Омаров рассказал о большом личном вкладе Сейфаддина Гурбанова в реализацию проектов общества, о его вкладе в развитие международных связей между Украиной и Азербайджаном, сотрудничестве с городскими и областными властями, международных проектах художника, которые на протяжении многих лет создавали неповторимую атмосферу дружбы и толерантности, сатиры и самобытности в многонациональных мегаполисах. Он продемонстрировал слайд-шоу работ великого мастера, оставивших яркий след в архитектурном облике Харькова и других городов Украины.

На встрече также выступили Народный художник Украины Катиб Мамедов, руководители БФ «Червона калина», Общественного объединения «Защита ради победы», Волонтерского центра «Доброчинність». Неповторимую атмосферу встречи создал вокалист Ян Харитонов, исполнивший песню «Спів, що лине в небо…».

Минутой молчания собравшиеся также почтили память азербайджанских и украинских героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины, защищая ее территориальную целостность от российских оккупантов.