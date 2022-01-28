Сегодня в резиденции чрезвычайного и полномочного посла Японии в Азербайджане состоялась церемония вручения ордена осеннего сезона 2021 года.

Как сообщает АПА, Орден восходящего солнца с золотыми лучами и розеттой был вручен заведующему кафедрой дальневосточных языков и литературы факультета востоковедения Бакинского государственного университета Огтаю Джалилбейли.

Он удостоен этой награды за вклад в устойчивое продвижение японского языка и японской культуры в Азербайджане и развитие отношений дружбы между Азербайджаном и Японией.

Отметим, данным орденом награждаются иностранные граждане, внесшие большой вклад в развитие дружественных отношений с Японией.